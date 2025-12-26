Реклама

18:50, 26 декабря 2025Наука и техника

В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»

UKDJ: Производство танка Challenger 3 не будет привязано к определенному сроку
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: John Keeble / Getty Images

Министерство обороны Великобритании отказалось назвать точные сроки начала производства модернизированного Challenger 3, который называли самым современным танком НАТО. Об этом сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

Замминистра обороны Британии Люк Поллард в письменном ответе члену парламента сообщил, что программа «в настоящее время проходит этап демонстрационных испытаний, чтобы доказать эффективность танков».

Он добавил, что выпуск начнут после подтверждения эффективности конструкции. Его не будут привязывать к определенному сроку.

Новая модель, которая является глубокой модернизацией Challenger 2, получит немецкую пушку Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров и современный всесуточный прицел. Защищенность танка обеспечит система модульной брони и комплекс активной защиты Trophy. Всего планируют довести 148 машин до уровня Challenger 3.

В октябре военный обозреватель Стюарт Кроуфорд писал, что новый Challenger может оказаться устаревшим еще до принятия на вооружение. Доработанная машина останется в рамках устаревшей концепции разработки бронетехники.

