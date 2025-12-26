В МИД рассказали о радикальном отличии мирного плана России и Украины

Рябков: Мирный план Украины радикально отличается от его российской версии

Версии мирного плана России и Украины радикально отличаются. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут» на «России 1».

«Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — отметил он.

В этом же эфире Рябков отметил, что решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. Он подчеркнул, что обсуждать конкретные сроки урегулирования конфликта на Украине некорректно, так как значение имеют не даты, а решение сути вопроса.

До этого Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».