В МИД России предсказали момент возобновления дружбы с Украиной

Рябков: Россия хочет видеть Украину дружественной страной

Россия хочет видеть Украину дружественной страной, сторонам надо постараться приблизить этот момент. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут» на «России 1».

Дипломат перечислил условия для возобновления дружбы Москвы и Киева. В их числе — восстановление прав русских и русскоязычных граждан на Украине, а также канонической Украинской православной церкви. Вместе с тем он отметил важность заботы о людях со стороны украинских властей.

«Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заключил Рябков.

Он также заявил о приближении решения конфликта на Украине. Однако, подчеркнул представитель МИД России, обсуждать конкретные сроки некорректно, так как значение имеет решение вопроса.