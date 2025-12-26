В России рассказали о переговорах по возобновлению авиасообщения с США

Рябков: США пока не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией

США не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией, и пока в этой сфере сдвигов нет. О ходе переговоров рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам собеседника телеканала, США увязывают вопрос о возобновлении рейсов в Россию с завершением урегулирования украинского конфликта.

В ноябре посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что американская сторона отказалась обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кроме того, в США не хотят вести разговор о возвращении конфискованной недвижимости, которая де-факто принадлежит российской дипмиссии.