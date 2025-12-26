Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:21, 26 декабря 2025Путешествия

В России рассказали о переговорах по возобновлению авиасообщения с США

Рябков: США пока не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

США не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией, и пока в этой сфере сдвигов нет. О ходе переговоров рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам собеседника телеканала, США увязывают вопрос о возобновлении рейсов в Россию с завершением урегулирования украинского конфликта.

В ноябре посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что американская сторона отказалась обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кроме того, в США не хотят вести разговор о возвращении конфискованной недвижимости, которая де-факто принадлежит российской дипмиссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok