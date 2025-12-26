Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:16, 26 декабря 2025Наука и техника

В США придумали сбрасывать пиво с дронов

Американский стартап Stratos Beer придумал дрон для сбрасывания пива с парашютом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Американский стартап Stratos Beer из Калифорнии представил концепцию дрона для доставки пива, который сбрасывал бы банки на мини-парашютах. Об этом сообщается на сайте проекта.

Устройство имеет четыре складных пропеллера и
«Последние пять лет мы сотрудничали с лучшими инженерами, дизайнерами и разработчиками, чтобы обеспечить качество», — рассказали в компании. Отмечается, что дрон может доставлять пиво в двух форматах: мини-кеги объемом 5 литров и восемь отдельных алюминиевых банок. При доставке одной кеги беспилотник будет совершать посадку.

Ожидается, что пользователи смогут отслеживать перемещение дрона в специальном приложении.

В мае 2025 года американская корпорация и один из крупнейших ретейлеров мира Amazon получила разрешение на доставку товаров с помощью дронов. В частности, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило начать доставлять некоторую технику — смартфоны iPhone и Samsung Galaxy, наушники AirPods, дверные звонки Ring и термометры для еды Alpha Grillers Instant Read.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцы дезертируют бригадами. Российский контингент в зоне СВО уже превысил численность ВСУ

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Блогерша назвала удивляющие иностранцев новогодние традиции России

    Глава крупнейшей партии в Европарламенте выступил с резким призывом по Украине

    В ВСУ отреагировали на потерю командного пункта с ноутбуками и оперативными картами

    В США придумали сбрасывать пиво с дронов

    Из желудка крокодила извлекли голову и бюстгальтер женщины

    Названо пугающее последствие женского оргазма

    Команду Трампа заподозрили в попытках скрыть состояние его здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok