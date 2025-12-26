В США придумали сбрасывать пиво с дронов

Американский стартап Stratos Beer придумал дрон для сбрасывания пива с парашютом

Американский стартап Stratos Beer из Калифорнии представил концепцию дрона для доставки пива, который сбрасывал бы банки на мини-парашютах. Об этом сообщается на сайте проекта.

Устройство имеет четыре складных пропеллера и

«Последние пять лет мы сотрудничали с лучшими инженерами, дизайнерами и разработчиками, чтобы обеспечить качество», — рассказали в компании. Отмечается, что дрон может доставлять пиво в двух форматах: мини-кеги объемом 5 литров и восемь отдельных алюминиевых банок. При доставке одной кеги беспилотник будет совершать посадку.

Ожидается, что пользователи смогут отслеживать перемещение дрона в специальном приложении.

В мае 2025 года американская корпорация и один из крупнейших ретейлеров мира Amazon получила разрешение на доставку товаров с помощью дронов. В частности, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило начать доставлять некоторую технику — смартфоны iPhone и Samsung Galaxy, наушники AirPods, дверные звонки Ring и термометры для еды Alpha Grillers Instant Read.