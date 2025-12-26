Реклама

16:43, 26 декабря 2025Культура

В Театре Пушкина отменили спектакли после кончины Алентовой

В Театре Пушкина объявили об отмене спектаклей в день прощания с Верой Алентовой
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Московском драматическом театре имени Пушкина отменили все спектакли 29 декабря. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале учреждения культуры.

Показы постановок «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре» не состоятся. В сообщении уточняется, что зрителям вернут деньги за билеты.

29 декабря в Театре имени Пушкина пройдет церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Актриса служила в театре на протяжении 60 лет. Около стен учреждения появился стихийный мемориал, поклонники несут цветы и другие траурные атрибуты в память об артистке.

25 декабря Алентова приехала на прощание с коллегой и другом Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского. Во время церемонии 83-летней артистке стало плохо, ее пришлось увезти на скорой помощи, однако медики не смогли спасти актрису.

