Шахматист Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина на ЧМ

Норвежский шахматист Магнус Карлсен проявил эмоции после неожиданного поражения от россиянина Владислава Артемьева в седьмом раунде чемпионата мира (ЧМ) по рапиду, который проходит в Катаре. Об этом сообщается на странице Международной шахматной федерации (ФИДН) в социальной сети X.

Норвежец поспешил покинуть зал и оттолкнул камеру оператора, когда тот приблизился.

Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду. Артемьев играл белыми фигурами и одержал победу на 29-м ходу партии. Россиянин одержал шестую победу на турнире при единственной ничьей. На этом ЧМ он остается непобежденным.

35-летний Карлсен занимает первое место в рейтинге ФИДЕ. Он лидирует в нем с 2010 года. Норвежец пять раз становился чемпионом мира.

