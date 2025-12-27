«Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» за 200 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» 200 миллионов евро за Беллингема

«Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» Джуда Беллингема. Об этом сообщает OK Diario.

По информации издания, манкунианцы предложат за 22-летнего атакующего полузащитника 200 миллионов евро. Самому Беллингему английский клуб готовит шестилетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, что почти в два раза превышает его оклад в «Реале».

Соглашение Беллингема с мадридским клубом действует до июня 2029 года. В нем прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. Отмечается, что «Реал» не планирует расставаться с футболистом, но в дальнейшем позиция команды будет зависеть от выступления игрока.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в 2023 году за 127 миллионов евро. Его нынешняя трансферная стоимость составляет 160 миллионов евро, хавбек входит в пятерку самых дорогих футболистов мира.