Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:52, 27 декабря 2025Спорт

«Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» за 200 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» 200 миллионов евро за Беллингема
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем. Фото: Ana Beltran / Reuters

«Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» Джуда Беллингема. Об этом сообщает OK Diario.

По информации издания, манкунианцы предложат за 22-летнего атакующего полузащитника 200 миллионов евро. Самому Беллингему английский клуб готовит шестилетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, что почти в два раза превышает его оклад в «Реале».

Соглашение Беллингема с мадридским клубом действует до июня 2029 года. В нем прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. Отмечается, что «Реал» не планирует расставаться с футболистом, но в дальнейшем позиция команды будет зависеть от выступления игрока.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в 2023 году за 127 миллионов евро. Его нынешняя трансферная стоимость составляет 160 миллионов евро, хавбек входит в пятерку самых дорогих футболистов мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok