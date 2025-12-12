Мбаппе подорожал до 200 миллионов евро

Transfermarkt оценил нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в 200 миллионов евро

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подорожал. Трансферную стоимость футболиста публикует портал Transfermarkt.

Transfermarkt оценил Мбаппе в 200 миллионов евро. Таким образом, его стоимость выросла на 20 миллионов евро, ранее он стоил 180 миллионов. Французский форвард сравнялся по стоимости с Ламином Ямалем из «Барселоны» и Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити». Трое этих футболистов являются самыми дорогими в мире.

Помимо них в пятерку самых дорогих игроков мира вошли два футболиста «Реала» — Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Беллингем оценивается в 160 миллионов евро, Винисиус стоит на 10 миллионов евро меньше.

10 декабря Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов. Испанец превзошел француза по количеству голевых действий в матчах Лиги чемпионов среди игроков младше 19 лет.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году. Вместе с мадридцами он выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций в сезоне-2020/2021.

