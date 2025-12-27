НАБУ опубликовало одно опровержение по обыскам

НАБУ: Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся

Обыски у депутата Верховной Рады Юрия Корявченкова пока не проводятся. Такое опровержение опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.

«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова», — сказано в публикации.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о начале обысков у близких к президенту Украины Владимиру Зеленского людей. По информации издания, проверки начались у депутатов Верховной Рады Юрия Киселя и Юрия Корявченкова (известный как Юзик).

27 декабря появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины выехало в правительственный квартал в Киеве. НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа».