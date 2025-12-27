Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:46, 27 декабря 2025Спорт

Оценены шансы «Вашингтона» победить после 6 поражений в 7 матчах

Букмекеры посчитали, что «Вашингтон» проиграет «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы клуба «Вашингтон Кэпиталс» победить после шести поражений в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики посчитали, что «Вашингтон» проиграет «Нью-Джерси Девилс». Коэффициент на победу соперника команды российского нападающего Александра Овечкина составляет 1,75. Отмечается, что Овечкин не набирал очки пять матчей подряд.

Матч между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» пройдет ночью 28 декабря. Он начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее россиянин поставил 320 тысяч рублей на матч регулярного чемпионата НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталс». Клиент букмекерской компании спрогнозировал, что основное время встречи столичной команды против «Детройт Ред Уингс» завершится вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали самый благоприятный период для достижения мира

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Оценены шансы «Вашингтона» победить после 6 поражений в 7 матчах

    Москвичей предупредили об усилении мороза в новогоднюю ночь

    В Германии предсказали безуспешную встречу Зеленского и Трампа

    В московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов

    Вице-премьер Украины рассказал о последствиях российского удара возмездия

    На Украине раскрыли цели России на 2026 год

    Российский хоккеист фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok