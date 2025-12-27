Оценены шансы «Вашингтона» победить после 6 поражений в 7 матчах

Букмекеры посчитали, что «Вашингтон» проиграет «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Букмекеры оценили шансы клуба «Вашингтон Кэпиталс» победить после шести поражений в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики посчитали, что «Вашингтон» проиграет «Нью-Джерси Девилс». Коэффициент на победу соперника команды российского нападающего Александра Овечкина составляет 1,75. Отмечается, что Овечкин не набирал очки пять матчей подряд.

Матч между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» пройдет ночью 28 декабря. Он начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее россиянин поставил 320 тысяч рублей на матч регулярного чемпионата НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталс». Клиент букмекерской компании спрогнозировал, что основное время встречи столичной команды против «Детройт Ред Уингс» завершится вничью.