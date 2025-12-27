Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

Блогер SteveWillDoIt выиграл 1,2 миллиона долларов благодаря победе Петра Яна

Американский блогер Стивен SteveWillDoIt выиграл 1,2 миллиона долларов, поставив на победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru.

Блогер поставил 300 тысяч долларов, несмотря на то, что российский боец считался андердогом с шансами всего 17 процентов. Блогер, близкий к президенту UFC Дане Уайту, лично присутствовал на арене в Лас-Вегасе и наблюдал бой с первых рядов.

В ночь на 7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул себе титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Прежде Ян и Двалишвили уже встречались. 12 марта 2023 года российский боец потерпел поражение в бое с соперником и потерял пояс чемпиона.

