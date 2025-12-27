Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:33, 27 декабря 2025Спорт

Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

Блогер SteveWillDoIt выиграл 1,2 миллиона долларов благодаря победе Петра Яна
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Американский блогер Стивен SteveWillDoIt выиграл 1,2 миллиона долларов, поставив на победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru.

Блогер поставил 300 тысяч долларов, несмотря на то, что российский боец считался андердогом с шансами всего 17 процентов. Блогер, близкий к президенту UFC Дане Уайту, лично присутствовал на арене в Лас-Вегасе и наблюдал бой с первых рядов.

В ночь на 7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул себе титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Прежде Ян и Двалишвили уже встречались. 12 марта 2023 года российский боец потерпел поражение в бое с соперником и потерял пояс чемпиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

    Киев остался без света

    На Новый год столбик термометра в Московском регионе упадет до -17 градусов

    Президент Финляндии высказался об урегулировании на Украине

    Путин заявил о сведении к нулю интереса России в отводе ВСУ по мере продвижения войск

    Путин встретился с Назарбаевым

    Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok