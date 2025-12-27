Президент Финляндии высказался об урегулировании на Украине

Стубб: Лидеры Европы работают над справедливым и прочным миром на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб высказался об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Стубб подчеркнул, что лидеры Европы продолжают работать над миром на Украине на фоне будущих переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением», — сообщил он.

Ранее Стубб заявил, что сейчас Украина и Россия ближе к достижению мира, чем когда-либо за время конфликта. Однако он отметил, что «самые сложные пять процентов еще впереди».