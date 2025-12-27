Реклама

15:02, 27 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках помешать работе НАБУ в правительственном квартале Киева

Сотрудники госохраны пытаются помешать работе НАБУ в центре Киева
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

Сотрудники Управления государственной охраны Украины пытаются оказать сопротивление при осуществлении следственных действий в комитетах Верховной Рады. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сотрудники которого ведут работы в центре Киева.

«Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, детективы пришли с обысками к близким друзьям главы Украины Владимира Зеленского — депутатам Юрию Киселю и Юрию Корявченкову.

В НАБУ уточнили, что детективами была выявлена схема передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа». Участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде.

