Из жизни
18:05, 27 декабря 2025Из жизни

Тракторист отбился от тигров и спас корову

В Индии тракторист отбился от двух тигров и спас корову
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sergio Pitamitz / VW Pics / Universal Images Group via Getty Images

В Индии тракторист сумел отбиться от двух тигров, которые попытались напасть на него в поле. Об этом пишет газета Udayavani.

Инцидент произошел во вторник, 23 декабря, в округе Хунсур, штат Карнатака, около двух часов дня. Варшит Гоуда вспахивал поле, когда два крупных тигра бросились к трактору. Мужчина закричал и совершил резкий маневр, после чего хищники побежали на соседнее поле и напали на пасшуюся там корову.

Однако Гоуда продолжил преследовать тигров и сумел прогнать их и спасти корову. Она получила травмы шеи, но выжила. Тигры убежали в джунгли. Местные жители сразу же сообщили об агрессивных хищниках в департамент лесного хозяйства, однако там отреагировали только через два часа и прислали всего двух охотников. Фермеры возмутились нерасторопностью лесников и потребовали немедленно принять меры по защите их хозяйств от тигров.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал мужчину, который вместе с сестрой отправился в лес за дровами. Хищник схватил индийца и утащил в лес.

