В Германии оценили возможность размещения западных военных на Украине

Депутат АдГ Котре: Размещение западных сил на Украине против воли РФ неприемлемо

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре прокомментировал возможное размещение западных военных на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Котре оценил возможность размещения западных военных на Украине и подчеркнул, что против воли России эта мера является неприемлемой.

«С точки зрения мирной политики я категорически отвергаю участие вопреки воле Москвы, поскольку это осложняет переговоры, повышает риск эскалации и способствует длительной конфронтации с Россией, вместо того чтобы вести к деэскалации и стабильности», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) и участия всех сторон кризиса отправка западных военных на Украину является очень спорной.

Ранее МИД России уличил «коалицию желающих» в желании оккупировать Украину. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.