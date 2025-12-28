Реклама

12:48, 28 декабря 2025

Аршавин вспомнил об игре за «Арсенал» против Роналду

Аршавин: Когда играл за «Арсенал» против Роналду, он валтузил нас
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steven Paston / Reuters

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на YouTube-канале Fonbet вспомнил об игре за лондонский «Арсенал» против португальского форварда Криштиану Роналду, выступавшего за «Манчестер Юнайтед».

По словам россиянина, португалец не забил, но доставил футболистам «Арсенала» много проблем. «Он валтузил нас. Обыгрывал, на себя все брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили», — заявил Аршавин.

Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей в Английской премьер-лиге, забив 23 мяча.

Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году и покинул ее в 2022-м. Всего в составе клуба он провел 346 матчей, забил 145 голов, выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Англии.

