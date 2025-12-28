Лавров: ВС РФ прочно завладели стратегической инициативой на фронте

Глава министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы страны (ВС РФ) прочно завладели стратегической инициативой на фронте. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что Украина пытается изменить ситуацию на фронте, хотя стратегической инициативой прочно завладела Россия.

«В свою очередь, почти вся Европа — за немногими исключениями — накачивает режим деньгами и оружием, грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом», — добавил он.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя. Кроме того, было заявлено о взятии под контроль населенных пунктов Артемовка и Родинское в Донецкой народной республике.