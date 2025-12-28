Реклама

07:50, 28 декабря 2025Спорт

Медведева описала идеальную дату свадьбы

Фигуристка Медведева заявила, что дата свадьбы должна быть красивой по звучанию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Карену Адамяну описала идеальную дату свадьбы с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Оно доступно на странице журналиста во ВКонтакте.

«Она должна быть по звучанию красивая, так как в нумерологию я не верю», — заявила спортсменка. Медведева воздержалась от раскрытия деталей, отметив, что дата может оказаться занятой.

О помолвке Гайнутдинова и Медведевой стало известно 11 ноября. Они вместе принимали участие в шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру. 24-летний Гайнутдинов — солист шоу-балета «Тодес». Также он принимал участие в проектах на сцене Большого театра.

