Экономика
10:48, 28 декабря 2025Экономика

Остановивший поставки в Россию производитель техники зарегистрировал товарные знаки

Samsung зарегистрировал в России два товарных знака
Дмитрий Воронин

Фото: Lubo Ivanko / Shutterstock / Fotodom  

Южнокорейский производитель смартфонов и прочей техники Samsung, приостановивший поставки в Россию, зарегистрировал в стране два товарных знака — Samsung Neo QLED и MovingStyle. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки были поданы в августе 2024 года и апреле 2025-го. Бренды в течение десяти лет смогут использоваться в том числе для производства телевизоров и мониторов.

В декабре «Ленте.ру» также стало известно, что компания попросила Роспатент зарегистрировать бренд Samsung Spatial Signage для создания 3D-изображений.

Многие покинувшие российский рынок крупные корпорации в последние годы тем не менее продлевают сроки действия своих брендов в РФ. Так, американская The Coca-Cola Company зарегистрировала еще на 10 лет товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт».

