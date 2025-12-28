Раскрыт план переговоров президентов США и Украины

Никифоров: Трамп и Зеленский намерены позвонить в Европу после переговоров

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский намерены совершить совместный телефонный звонок в Европу после двухсторонних переговоров. Об этом плане журналистам рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале

Никифоров рассказал, что встреча начнется в 20:00 по киевскому времени (21:00 по московскому), затем, по итогам переговоров, лидеры выступят с общими заявлениями. Через час после старта мероприятия планируется позвонить европейским политикам. «Кто именно присоединится к лидерам еще согласовывается», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, какие вопросы собираются обсудить Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе сегодняшней встречи. Сообщается, что на повестке дня вопросы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и подконтрольных Киеву территорий Донбасса.