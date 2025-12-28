Реклама

11:17, 28 декабря 2025Культура

Раскрыта многомиллионная сумма заработка Леонтьева на новогодних корпоративах

Mash: Леонтьев заработает на новогодних корпоративах не менее 60 млн рублей
Мария Винар

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Журналисты раскрыли многомиллионную сумму заработка российского эстрадного певца Валерия Леонтьева на новогодних корпоративах. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Выяснилось, что помимо корпоратива нефтяной компании «Лукойл», 76-летний артист проведет в Москве еще три частных мероприятия, но в разные дни. По данным канала, за все четыре концерта Леонтьев заработает не менее 60 миллионов рублей. После них он улетит из Москвы, а 11 января вновь вернется в столицу на заработки.

Также стало известно, что из-за возраста и высокой нагрузки поп-исполнитель строго отказывается от нескольких выступлений в один день. В его райдер включены минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan 18 лет, а также гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

Ранее певца Ваню Дмитриенко признали самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году. По подсчетам Readovka, за 33 концерта он заработал 924 миллиона рублей.

