17:49, 28 декабря 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

Диетолог Соломатина: Сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что сельдь под шубой может вызвать дискомфорт после застолья. Об опасности популярного новогоднего салата она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина подчеркнула, что сельдь и овощи сами по себе полезны, но в салате они чрезмерно нагружают пищеварение. Она пояснила, что в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Все вместе это может вызвать дискомфорт.

«Потому этот салат рекомендуется, если и употреблять, то редко и в ограниченном количестве», — заявила врач.

Ранее врач антивозрастной и превентивной медицины Лилия Поповичева рассказала, как снизить риск появления отеков после новогодних застолий. По ее словам, проще всего предотвратить отечность, если вести активный образ жизни в период праздников: гулять, кататься на лыжах или ходить в бассейн.

