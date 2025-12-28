Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

Диетолог Соломатина: Сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что сельдь под шубой может вызвать дискомфорт после застолья. Об опасности популярного новогоднего салата она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина подчеркнула, что сельдь и овощи сами по себе полезны, но в салате они чрезмерно нагружают пищеварение. Она пояснила, что в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Все вместе это может вызвать дискомфорт.

«Потому этот салат рекомендуется, если и употреблять, то редко и в ограниченном количестве», — заявила врач.

Ранее врач антивозрастной и превентивной медицины Лилия Поповичева рассказала, как снизить риск появления отеков после новогодних застолий. По ее словам, проще всего предотвратить отечность, если вести активный образ жизни в период праздников: гулять, кататься на лыжах или ходить в бассейн.