У изъятого у блогера львенка нашли вирусную лейкемию и переломы лап

У изъятого в «Москва-Сити» львенка положительный анализ на вирусную лейкемию

У львенка, которого популярный блогер держал в квартире в «Москва-Сити» нашли вирусную лейкемию, переломы трех лап и повреждения позвоночника. Об этом сообщается в Telegram-канале парка львов «Земля прайда».

Сотрудники парка сообщили, что изъятая у блогера двухмесячная львица находится в тяжелом состоянии: у нее общее истощение костной ткани, поломаны лапы и поврежден позвоночник. «Помимо всех бед, свалившихся на малышку, пришли положительные результаты анализов на лейкемию», — рассказали в парке львов.

Специалисты отметили, что вирусную лейкемию кошек вызывает ретровирус, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к лимфомам, лейкозу, анемии и другим вторичным инфекциям, которые часто приводят к летальному исходу. «Львица может прожить один месяц, полгода, год или даже 5-10 лет. Все зависит от сил организма и его реакции на вирус в определенные периоды жизни», — заявили в парке львов.

