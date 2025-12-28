Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:47, 28 декабря 2025Из жизни

У изъятого у блогера львенка нашли вирусную лейкемию и переломы лап

У изъятого в «Москва-Сити» львенка положительный анализ на вирусную лейкемию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

У львенка, которого популярный блогер держал в квартире в «Москва-Сити» нашли вирусную лейкемию, переломы трех лап и повреждения позвоночника. Об этом сообщается в Telegram-канале парка львов «Земля прайда».

Сотрудники парка сообщили, что изъятая у блогера двухмесячная львица находится в тяжелом состоянии: у нее общее истощение костной ткани, поломаны лапы и поврежден позвоночник. «Помимо всех бед, свалившихся на малышку, пришли положительные результаты анализов на лейкемию», — рассказали в парке львов.

Специалисты отметили, что вирусную лейкемию кошек вызывает ретровирус, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к лимфомам, лейкозу, анемии и другим вторичным инфекциям, которые часто приводят к летальному исходу. «Львица может прожить один месяц, полгода, год или даже 5-10 лет. Все зависит от сил организма и его реакции на вирус в определенные периоды жизни», — заявили в парке львов.

Ранее в приюте под Ростовом-на-Дону обнаружили замученных животных. Отмечается, что волонтеры долгое время не могли туда попасть, а когда смогли смогли оказаться внутри, обнаружились кучи мусора, а также разлагающиеся тела животных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Перед встречей с Трампом Зеленский поговорил по телефону со Стармером

    Раскрыты ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Полицейские задержали сбежавших из психбольницы осужденных

    Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного Алдонина

    Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

    Упавший с холма турист два дня выживал среди диких животных, дополз до фермы и был спасен

    Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok