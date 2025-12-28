Реклама

У позволяющих осужденным мигрантам оставаться в Великобритании захотели отбирать пенсии

В Лондоне призвали лишать пенсий помогающих мигрантам-преступникам чиновников
Дмитрий Воронин

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Один из лидеров правой партии «Реформы Великобритании» Найджела Фараджа Зия Юсуф призвал увольнять и лишать пенсий чиновников, позволяющих мигрантам-преступникам оставаться в стране. О том, что представитель этой обогнавшей по популярности традиционных лидеров политической силы захотел отбирать пенсии у помогающих иностранцам-правонарушителям сотрудников, стало известно из его статьи в Daily Telegraph.

Юсуф пообещал, что его партия в случае победы на выборах учредит специальное подразделение для пересмотра всех случаев предоставления убежища за последнее десятилетие, это, по его словам, будет не формальностью, а «серьезным, тщательным расследованием с реальными последствиями».

«Любой государственный служащий, сознательно позволивший совершившему преступление на сексуальной почве иностранцу остаться в стране, будет уволен», — написал политик, отметивший, что таких чиновников не только лишат пенсий, но и смогут подвергнуть уголовному преследованию.

Партия идеолога Brexit Фараджа, по данным на конец октября, с поддержкой 27 процентов опрошенных опережала консерваторов и лейбористов, имевших только по 17 процентов. Сам он впервые прошел в парламент летом 2024 года и регулярно выступает с антимигрантских позиций, например утверждая, что приезжие из Румынии едят лебедей в общественных парках Лондона.

