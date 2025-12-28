Реклама

10:51, 28 декабря 2025

Усик назвал желаемого соперника по ближайшему бою

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Украинский боксер Александр Усик назвал желаемого соперника по ближайшему бою. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен отметил, что вернется на ринг в следующем году. «Хочу подраться с "Бронзовым бомбардировщиком" (прозвище американца Деонтея Уайлдера — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Усик.

18 ноября Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Отмечалось, что WBO получила официальное уведомление от команды спортсмена.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

