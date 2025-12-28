Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:28, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

В военной помощи США Украине усомнились

Mysl Polska: Коррупционный скандал положил конец американской помощи Зеленскому
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Коррупционный скандал, предшествующий отставке главы офиса украинского президента Андрея Ермака, положил конец американской помощи Украине. В дальнейшей помощи США усомнилось польское издание Mysl Polska.

Издание отмечает, что поначалу президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры пытались игнорировать коррупционный скандал в стране и делали вид, что ничего не произошло. По данным автора статьи, ситуация изменилась, лишь когда стало понятно, что администрация Белого дома располагает неопровержимыми доказательствами коррупции. «Внезапно они поняли, что война может закончиться без их участия. Тогда [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [канцлер Германии Фридрих] Мерц начали лихорадочно предпринимать квази-миротворческие меры, разрабатывать собственный мирный план и одновременно оказывать военную и финансовую поддержку проигрывающей Украине», — говорится в статье.

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку после обысков в его офисе. Коррупционный скандал начался на Украине с бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Зеленскому. Его также называли «кошельком» главы Украины. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), он организовал схемы по хищению средств через компанию «Энергоатом».

Миндич успел сбежать из страны до начала у него обысков. По данным журналистов, сейчас он находится в Израиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Встреча Трампа и Зеленского началась

    Трамп высказался о Путине и Зеленском

    Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом

    Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским

    На Западе допустили «публичную казнь» на встрече Трампа с Зеленским

    Трамп назвал выгоду от завершения конфликта на Украине

    Ватикан отправил Украине 100 тысяч пачек супов быстрого приготовления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok