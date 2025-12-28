Захарова раскрыла переданное Путину послание в конверте

Захарова объяснила, что переданное Путину послание в конверте было отчетом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла послание, которое она передала в конверте президенту Владимиру Путину. Соответствующее интервью появилось в программе «Москва. Кремль. Путин».

Захарова уточнила, что перед вручением сообщения Путину телеведущий Владимир Соловьев прочитал его и одобрил. «Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — объяснила дипломат.

Ранее Захарова поблагодарила Путина за награждение ее орденом «За заслуги перед Отечеством». Дипломат отметила, что намерена и дальше работать на благо России и народа.

Позже Захарова показала подарок, который ей преподнес президент. На опубликованном фото была запечатлена подарочная коробка со словами «Москва» и «Кремль», а также сама шкатулка с изображением Кремля и Георгия Победоносца.