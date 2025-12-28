Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 28 декабря 2025Россия

Захарова раскрыла переданное Путину послание в конверте

Захарова объяснила, что переданное Путину послание в конверте было отчетом
Мария Винар

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла послание, которое она передала в конверте президенту Владимиру Путину. Соответствующее интервью появилось в программе «Москва. Кремль. Путин».

Захарова уточнила, что перед вручением сообщения Путину телеведущий Владимир Соловьев прочитал его и одобрил. «Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — объяснила дипломат.

Ранее Захарова поблагодарила Путина за награждение ее орденом «За заслуги перед Отечеством». Дипломат отметила, что намерена и дальше работать на благо России и народа.

Позже Захарова показала подарок, который ей преподнес президент. На опубликованном фото была запечатлена подарочная коробка со словами «Москва» и «Кремль», а также сама шкатулка с изображением Кремля и Георгия Победоносца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    В России отреагировали на информацию о перемирии между Москвой и Киевом в районе ЗАЭС

    В Литве переименовали названные в честь поэтов улицы

    Захарова раскрыла переданное Путину послание в конверте

    У позволяющих осужденным мигрантам оставаться в Великобритании захотели отбирать пенсии

    Россиянка выпрыгнула из окна горящего здания и попала на видео

    Названы пять самых вредных для сердца категорий продуктов

    В России заявили об осознании украинской авантюры в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok