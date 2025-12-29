Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Маурисио Руффи, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал об отказе от выгодного предложения за партнерство с букмекерами. Об этом сообщает Agfight.

По словам спортсмена, букмекеры предлагали ему 48 миллионов бразильских реалов (около 673 миллионов рублей). «Но было и важное условие — я не должен был говорить о Боге в октагоне. Я ответил отказом, к такому я не готов», — заявил Руффи.

Руффи выступает в легкой весовой категории. Он провел 14 боев в ММА, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения.

Ранее клиент букмекерской конторы собрал экспресс из восьми теннисных матчей и выиграл 14 миллионов рублей. Россиянин поставил 2,4 миллиона рублей. Общий коэффициент на события составил 5,91.