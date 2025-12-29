Бывшего президента Киргизии лишили всех госнаград. Что известно о его деле?

Жапаров лишил бывшего президента Киргизии Атамбаева всех госнаград

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе действующего главы республики Садыра Жапарова.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград», — говорится в официальном документе.

Так, экс-глава Киргизии был лишен степени отличия «Герой Кыргызской Республики», а также орденов «Данакер» и «Манас» и медали «Данк».

Садыр Жапаров Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Политика судили за коррупцию и ряд других преступлений

Суд Первомайского района Бишкека вынес заочный приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву о лишении свободы на срок 11,5 года. Помимо лишения всех госнаград, у него также конфискуют имущество.

Политика уличили в коррупционной деятельности при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека. Его также признали виновным в ряде преступлений, включая незаконное получение земельных участков в селе Кой-Таш в Чуйской области и организацию массовых беспорядков в том же поселке в 2019 году.

Атамбаева пытались задержать 7 августа 2019 года в селе Кой-Таш. В ходе операции киргизский спецназ столкнулся с сопротивлением со стороны сторонников политика — в итоге один из силовиков получил ранение, несовместимое с жизнью, а шестеро спецназовцев были взяты в плен, но позже отпущены. На следующий день бывший глава республики сдался.

В ходе возбуждения уголовного дела Атамбаеву предъявили обвинения в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. Помимо этого, он также выступает главным фигурантом дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Алмазбек Атамбаев Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Атамбаев назвал свой приговор преследованием со стороны властей

Заочно осужденный судом Бишкека Алмазбек Атамбаев назвал свой приговор преследованием со стороны властей страны. Он призвал действующее руководство Киргизии направить его дело на справедливое рассмотрение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес — от политических до уголовных. Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой Алмазбек Атамбаев экс-президент Киргизии

Политик заметил, что в таком случае Бишкеку придется ратифицировать Римский статут, а Генпрокуратура Киргизии должна будет направить соответствующее обращение в МУС.