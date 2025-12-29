Реклама

05:38, 29 декабря 2025Россия

Дело Долиной войдет в юридические учебники

РИА: Дело Долиной войдет в юридические учебники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной войдет в юридические учебники. Об этом пишет РИА Новости.

Московский государственный юридический университет имени Кутафина и Санкт-Петербургский государственный университет рассказали агентству, что студенты юридических факультетов начнут изучать это дело в рамках образовательных программ «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Гражданское право, семейное право», «Гражданский процесс, арбитражный процесс».

Ранее стало известно, что словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, включат в словарь неологизмов 2025 года. «Сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" — это лето 2024 года. Дальше "эффект Долиной" — это декабрь 2024 года. Потом "бабушкина схема" — это лето 2025 года, "казус Долиной" — осень 2025 года. И "бабушкин вариант"», — рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

25 декабря в медиа появились кадры, как Лариса Долина окончательно покидает нашумевшую квартиру в московских Хамовниках после судебного решения о ее выселении. Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко отметила, что решение суда вступило в силу, соответственно, и въехать в квартиру новая собственница теперь имеет полное право.

