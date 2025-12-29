Глава Союза биатлонистов России попал на «Миротворец»

Глава Союза биатлонистов России Майгуров попал на сайт «Миротворец»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оказался в базе экстремистского и заблокированного в РФ украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ним в списке оказалась тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова. Им вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку в проведении специальной военной операции.

В ноябре в базу «Миротворца» внесли бывшего полузащитника сборной России по футболу Дениса Глушакова, экс-форварда национальной команды по баскетболу Сергея Моню, хоккеиста Сергея Конькова, теннисистку Надежду Петрову, а также вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александра Гуськова.

Кроме того, на «Миротворце» оказались 12 детей в возрасте до пяти лет. Администрация внесла карточки на сайт за проезд через территории, которые Киев до сих пор считает своими.

Сайт «Миротворец» размещает скандальные публикации, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик. Туда также попадают сведения о российских деятелях культуры, спорта и других граждан.