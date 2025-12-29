Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:29, 29 декабря 2025Спорт

Глава Союза биатлонистов России попал на «Миротворец»

Глава Союза биатлонистов России Майгуров попал на сайт «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оказался в базе экстремистского и заблокированного в РФ украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ним в списке оказалась тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова. Им вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку в проведении специальной военной операции.

В ноябре в базу «Миротворца» внесли бывшего полузащитника сборной России по футболу Дениса Глушакова, экс-форварда национальной команды по баскетболу Сергея Моню, хоккеиста Сергея Конькова, теннисистку Надежду Петрову, а также вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александра Гуськова.

Кроме того, на «Миротворце» оказались 12 детей в возрасте до пяти лет. Администрация внесла карточки на сайт за проезд через территории, которые Киев до сих пор считает своими.

Сайт «Миротворец» размещает скандальные публикации, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик. Туда также попадают сведения о российских деятелях культуры, спорта и других граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Экс-президента Киргизии лишили всех госнаград

    Россияне стали реже платить банковскими картами

    Россиянин описал поездку на Колыму фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги»

    Apple назвала идеальный срок замены iPhone

    На Западе назвали способ снизить вероятность нового конфликта

    Парень приехал в гости к родителям девушки и оказался наедине с собственным зловонием

    Стало известно о тайных переговорах депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok