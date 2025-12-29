Матвиенко порассуждала об «Орешнике»

Спикер Совфеда Матвиенко: Аналогов «Орешника» нет в мире

Оппоненты не могут не считаться с наличием у России таких новейших образцов вооружения, как ракетный комплекс «Орешник», системы «Посейдон», «Буревестник». Об этом заявила в интервью «Россия 24» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Аналогов «Орешника» нет в мире, порассуждала Матвиенко. Председатель Совфеда призналась, что уходила из коллегии Министерства обороны с чувством гордости и защищенности страны и россиян.

27 декабря сообщалось, что в Белоруссии определили районы действия ракетного комплекса «Орешник» на боевом дежурстве.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев допустил, что в Белоруссии «Орешник» разместят ближе к столицам Европы.