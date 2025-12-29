Реклама

10:08, 29 декабря 2025Спорт

Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

Мостовой: Перестану болеть за «Спартак», если клуб возглавит Слуцкий
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал условие для того, чтобы он прекратил поддерживать красно-белых. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он отметил, что не будет болеть за «Спартак», если команду возглавит Леонид Слуцкий. «Вы что издеваетесь? Вообще с ума сошли?» — заявил Мостовой.

Ранее бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков порассуждал о том, какой тренер был бы лучшим для московского «Спартака» в данный момент. Экс-игрок рекомендовал обратить внимание на воспитанников клуба и привел в пример Егора Титова и Андрея Тихонова.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера спартаковцев стал Вадим Романов.

