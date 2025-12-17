Жирков назвал лучшего тренера для «Спартака»

Жирков назвал Тихонова и Титова лучшими тренерами для «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков порассуждал о том, какой тренер был бы лучшим для московского «Спартака» в данный момент. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок рекомендовал обратить внимание на воспитанников клуба и привел в пример Егора Титова и Андрея Тихонова. «Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в "Спартаке" этого не происходит», — заявил Жирков.

Ранее идеального тренера для «Спартака» назвал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров. По мнению бывшего футболиста, это работавший в «Зените» итальянец Лучано Спаллетти.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера спартаковцев стал Вадим Романов.