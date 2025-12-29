Реклама

20:33, 29 декабря 2025Мир

На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

Филиппо: Попытка ВСУ атаковать резиденцию Путина направлена на срыв переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Если это правда, то это согласуется с рождественским посланием [президента Украины Владимира Зеленского] ... И это делается для того, чтобы сорвать мирный процесс, инициированный [президентом США Дональдом] Трампом — это крайне серьезно», — отметил политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

До этого Зеленский выступил с рождественской речью, в которой заявил о желании всех украинцев смерти одного человека. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

