Силовые структуры
16:56, 29 декабря 2025Силовые структуры

Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

В Москве заочно осудили напавшего в Вильнюсе на секретаря российского посольства
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд заочно приговорил 61-летнего гражданина Литвы Альгиса Баукиса к семи годам колонии общего режима за нападение на секретаря российского посольства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Установлено, что 24 февраля 2022 года в Вильнюсе Баукис напал на третьего секретаря посольства РФ в Литве и ударил его ногой, а затем рукой в голову. Мужчину признали виновным в преступлении по статье о нападении на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, в целях осложнения международных отношений.

Ранее сообщалось, что в Орловской области суд дал восемь лет колонии жителю за взятку сотруднику УФСБ.

