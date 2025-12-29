Определено оптимальное время нахождения в туалете

Гастроэнтеролог Миглани: Опорожнение кишечника требует от двух до 10 минут

Гастроэнтеролог Амита Миглани определила оптимальное время, необходимое для посещения туалета. Ее мнение приводит издание Time of India.

Миглани рассказала, что опорожнение кишечника должно занимать от двух до десяти минут. Она отметила, что если на этот процесс требуется около минуты, то с большой вероятностью организм плохо усваивает пищу. В случае, когда нахождение в туалете затягивается на 15-20 минут, речь может идти о запоре и нарушениях в работе кишечника.

Гастроэнтеролог предупредила, что длительное пребывание в туалете и проблемы с дефекацией в будущем могут привести к геморрою и нарушениям осанки. Чтобы наладить пищеварение, она посоветовала пить больше воды, увеличить потребление клетчатки и регулярно уделять время физической активности. Если же эти методы не помогают или в стуле появляется кровь, врач призвала как можно скорее обратиться к специалисту.

Ранее гастроэнтеролог Уилл Бульсевич рассказал о главных причинах запоров. Он считает, что такая проблема часто возникает при нехватке в рационе овощей и фруктов.