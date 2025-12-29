Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 29 декабря 2025Забота о себе

Определено оптимальное время нахождения в туалете

Гастроэнтеролог Миглани: Опорожнение кишечника требует от двух до 10 минут
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Амита Миглани определила оптимальное время, необходимое для посещения туалета. Ее мнение приводит издание Time of India.

Миглани рассказала, что опорожнение кишечника должно занимать от двух до десяти минут. Она отметила, что если на этот процесс требуется около минуты, то с большой вероятностью организм плохо усваивает пищу. В случае, когда нахождение в туалете затягивается на 15-20 минут, речь может идти о запоре и нарушениях в работе кишечника.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Гастроэнтеролог предупредила, что длительное пребывание в туалете и проблемы с дефекацией в будущем могут привести к геморрою и нарушениям осанки. Чтобы наладить пищеварение, она посоветовала пить больше воды, увеличить потребление клетчатки и регулярно уделять время физической активности. Если же эти методы не помогают или в стуле появляется кровь, врач призвала как можно скорее обратиться к специалисту.

Ранее гастроэнтеролог Уилл Бульсевич рассказал о главных причинах запоров. Он считает, что такая проблема часто возникает при нехватке в рационе овощей и фруктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok