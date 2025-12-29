Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:48, 29 декабря 2025Ценности

Названы пять бесполезных процедур в косметологии

Звездный медработник Мовсесян назвала нитевой лифтинг бесполезной процедурой
Екатерина Ештокина

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Звездный медработник, специализирующийся на нехирургических косметических процедурах, Ануш Мовсесян назвала пять бесполезных процедур в косметологии. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Лично я работаю в этой индустрии 10 лет и, как правило, стараюсь избегать модных процедур. Все, что становится вирусным в социальных сетях или получает модное название, обычно обещает слишком много, а на деле мало что дает, и это то, против чего я категорически выступаю

Ануш Мовсепянзвездный медработник

Так, она внесла в список безрезультатных манипуляций нитевой лифтинг. «В случае с нитями многообещающих результатов добиться невозможно. Необходимо соответствовать очень специфическим критериям, и важную роль играют несколько факторов, таких как возраст, эластичность кожи, область обработки, толщина кожи и многое другое», — подчеркнула медик.

Кроме того, эксперт рассказала про «ботокс для Барби», который подразумевает введение инъекций ботокса в трапециевидные мышцы шеи и плеч, чтобы они выглядели более стройными. Помимо этого, специалист обратила внимание на «русскую технику увеличения губ», предполагающей вертикальное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты в губы, а не их увеличение в объеме.

Материалы по теме:
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

В то же время Мовсесян призвала отказаться от ботокса в ступнях. Она пояснила, что препарат вводят, чтобы облегчить боль от ношения обуви на высоком каблуке, однако процедура неэффективна, подчеркнула медик.

В заключение она заявила про бездейственность плазменной ручки. «Прибор обещает улучшить состояние пациентов, но не оправдывает ожиданий. И зачастую в результате на коже остается пигментация, которая может сохраняться в течение нескольких месяцев», — высказалась Мовсесян.

Ранее в декабре была раскрыта опасность популярной косметической процедуры. Дерматолог Ксения Кобец предупредила, что прибор для проведения микроигольчатой ​​терапии в домашних условиях может вызывать инфекции или необратимые повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Путин призвал пресекать попытки ВСУ помешать продвижению российских сил в Купянске

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok