13:31, 29 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России увидели перспективы в урегулировании украинского конфликта

Депутат Чепа увидел перспективы в урегулировании украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В договоренностях по урегулированию украинского конфликта президент США Дональд Трамп сейчас придерживается основной линии, которая была достигнута в Анкоридже, что дает большие надежды и перспективы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Встречу американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским депутат описал как положительную.

«Знаете, как качели происходит. Одна сторона вроде бы договорилась, потом Европа пытается предложить какие-то другие варианты, по-другому рассмотреть тот или иной вопрос, и происходят такие колебания от одной договоренности к другой. Сейчас, мне кажется, что Трамп придерживается той основной линии, которая все-таки была достигнута в Анкоридже, и это дает нам всем большие надежды и перспективы», — высказался Чепа.

Ранее Трамп назвал встречу с Зеленским замечательной. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров. В ходе мероприятия он также сказал, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде.

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.

