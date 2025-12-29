Политолог оценил шансы на скорое разрешение конфликта на Украине

Политолог Дудаков: Прогресс на Украине возможен в среднесрочной перспективе

Время работает против Украины, поэтому есть надежда, что в течение нескольких месяцев появится прогресс в урегулировании конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«[Президент США Дональд] Трамп понимает, что прямо сейчас вряд ли удастся добиться большого прорыва (…). И Трамп заявил, что никаких дедлайнов новых не нужно, что показательно, потому что мы понимаем, что раньше все его дедлайны не сбывались, поэтому от этого Трамп отказался. Рабочая группа будет заниматься переговорами. Я думаю, что Трамп ожидает, что условно к весне ситуация на фронте станет такой катастрофической для ВСУ, что придется им идти на все уступки», — сказал Дудаков, отметив, что американский лидер передал переговорной команде полномочия по дальнейшему урегулированию вопроса с Украиной.

Кроме того, Трамп уповает на усиление антикоррупционной деятельности на Украине, что будет давить на офис президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, время работает против Украины, и это главный фактор, который дает осторожную надежду, что в перспективе нескольких месяцев удастся добиться какого-то решения по украинскому вопросу.

Ранее Трамп прокомментировал свою встречу с Зеленским, назвав ее замечательной. Президент США также отметил, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув большой детализации.

Президент Украины по итогам переговоров с Трампом сообщил, что мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов.