21:12, 29 декабря 2025МирЭксклюзив

Политолог рассказал о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Топорнин: Инцидент с атакой ВСУ вряд ли ужесточит позицию Трампа
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Инцидент с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на госрезиденцию вряд ли существенно повлияет на позицию президента Дональда Трампа, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом сообщил ему о попытке ВСУ атаковать резиденцию главы государства в Новгородской области. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Политолог считает, что если украинский президент с западными партнерами сможет убедить Дональда Трампа в невиновности Украины, позиция американского лидера по переговорному процессу не изменится. Он также отметил, что диалог между главами Украины и США состоится и Зеленский будет настаивать на этой точке зрения.

«Я думаю, они Трампа убедят и он согласится дальше поддерживать Украину. За деньги или не за деньги. Но помощь-то они получают от США. И второй момент, к сожалению, инциденты такого плана тормозят потенциально перспективное мирное урегулирование, мешают усилиям Трампа и настраивают наше руководство на более жесткое отношение к Зеленскому и его администрации», — прокомментировал Топорнин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия должна ужесточить свое отношение к «государственному терроризму нынешних украинских властей».

