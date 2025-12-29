Появились подробности смертельного ДТП с участием Джошуа

Водитель машины, в которой был Джошуа, превысил скорость перед смертельным ДТП

Власти Нигерии установили, что водитель автомобиля, в котором находился британский боксер Энтони Джошуа, превысил скорость перед смертельным ДТП. Об этом сообщает «Би-би-си».

​

По информации источника, Lexus, в котором ехал экс-чемпион мира в тяжелом весе, потерял управление во время обгона и врезался в грузовик на обочине трассы Лагос — Ибадан. Федеральный корпус безопасности дорожного движения подтвердил нарушение скоростного лимита как основную причину инцидента.

Ранее стало известно, что Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Сообщалось, что внедорожник Lexus с Джошуа, водителем и двумя пассажирами на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, получил лишь легкие травмы. Водитель и пассажир рядом с ним погибли на месте.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.