21:38, 29 декабря 2025

Путин предупредил Трампа о серьезном ответе на украинскую атаку по резиденции

Путин: Россия ответит на украинскую атаку по резиденции в Новгородской области
Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Россия ответит на украинскую атаку по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом Путин заявил во время беседы с лидером Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали государственную резиденцию Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) дальнего действия практически сразу же после того, как американская сторона сообщил об успешном раунде переговоров по мирному плану в Мар-а-Лаго.

Ранее политолог Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина.

