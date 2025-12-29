Реклама

Из жизни
12:43, 29 декабря 2025

«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

Радиостанция Судного дня передала слово «перелаз», она ожила впервые за 12 дней
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Радиостанция УВБ-76 передала загадочное сообщение в преддверии Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 12:08 по московскому времени в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «перелаз». Прежде шифровки с таким словом не передавались. Станция ожила впервые за 12 дней, в последний раз она передавала сообщение 17 декабря, тогда это было слово «татомари»

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

