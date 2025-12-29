Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 29 декабря 2025Россия

Раскрыто число занятых Российской армией населенных пунктов за год

Герасимов: За год под контроль Российской армии перешло 334 населенных пункта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За год под контроль Российской армии перешло 334 населенных пункта. Их число раскрыл начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Как уточнил Герасимов, речь идет о 6 460 квадратных метрах занятой российскими войсками площади в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава Генштаба уточнил, что только за последний месяц Вооруженные силы Россиизаняли более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и развивают наступление в сторону города Запорожье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Путин призвал пресекать попытки ВСУ помешать продвижению российских сил в Купянске

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok