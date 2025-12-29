Раскрыто число занятых Российской армией населенных пунктов за год

За год под контроль Российской армии перешло 334 населенных пункта. Их число раскрыл начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, передает ТАСС.
Как уточнил Герасимов, речь идет о 6 460 квадратных метрах занятой российскими войсками площади в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
Глава Генштаба уточнил, что только за последний месяц Вооруженные силы Россиизаняли более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в зоне СВО.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и развивают наступление в сторону города Запорожье.