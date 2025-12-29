Раскрыто общее число подлежащих призыву в 2026 году россиян

Указ Путина: В 2026 году в армию России будет призвана 261 тысяча человек

Раскрыто общее число подлежащих призыву россиян в 2026 году. Точное число призывников фигурирует в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ о первом круглогодичном призыве в Российскую армию президент подписал 29 декабря.

В рамках единого призыва в войска будет призвана 261 тысяча новобранцев. Речь идет о подлежащих призыву гражданах в возрасте от 18 до 30 лет.

В свою очередь, в Минобороны отметили, что отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по по 31 декабря. Круглогодично же будут проводиться медицинское освидетельствование и психологический отбор, добавили в министерстве.

29 декабря досрочно завершился осенний призыв в Вооруженные силы России. Он стал последним, произведенным по ранее действовавшим правилам.