19:03, 29 декабря 2025Силовые структуры

Разбивших голову российскому депутату мигрантов оправдали

В Самаре суд оправдал обвиняемых в покушении на убийство депутата Матвеева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Самаре суд оправдал трех фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. Об этом сообщает ТАСС.

Действия двух фигурантов — Некруза Бохирова и несовершеннолетнего — переквалифицировали. Первого признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и назначили ему 2 года и 10 месяцев колонии-поселения. Подростка приговорили к 10 месяцам исправительных работ за причинение среднего вреда здоровью.

Однако от наказания обоих освободили в связи с его отбытием в СИЗО и истечением сроков давности.

Прокурор запрашивал фигурантам от 6,5 до 11 лет колонии. По версии следствия, 18 июля 2024 года молодые люди деревянной палкой и кирпичом избили депутата и его водителя. Как рассказал парламентарий, он увидел, как мигранты напали на прохожих, и попытался остановить дебоширов. Потерпевшим понадобилась помощь медиков.

