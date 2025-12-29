Реклама

08:21, 29 декабря 2025Россия

Роспотребнадзор сообщил об опасном веществе в продаваемом в российских магазинах напитке

Роспотребнадзор: В напитке Aloe Vera выявили летучие органические соединения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В напитке Aloe Vera были обнаружены летучие органические соединения. Об этом сообщается в релизе Роспотребнадзора, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В связи с сообщениями о возможной угрозе здоровью потребителей специалистами Роспотребнадзора на производственной площадке ООО "ВЕЛЬТА‑ПЕНЗА" незамедлительно проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и отбор проб для лабораторного исследовании», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что опасное вещество выявили в пяти из восьми образцах готовой продукции, а также в пробе концентрата. На данный момент исследования на незаявленные вещества продолжаются.

Роспотребнадзор призвал граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera. Также россиян попросили сообщать об обнаружении продукции в магазинах.

Сообщения об опасной партии «Алоэ Вера» начали появляться после того, как в Новой Москве ребенок обжег гортань, сделав глоток напитка, купленного в магазине «Магнит». В бутылке оказалось неизвестное вещество, напоминающее ацетон. Затем стало известно, что в октябре этот же напиток с привкусом бензина приобрел в вендинговом автомате торгового центра житель Санкт-Петербурга.

