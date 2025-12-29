Реклама

12:31, 29 декабря 2025Путешествия

Россиянам разъяснили ситуацию с отказами соотечественникам во въезде в Таиланд

Россиян могут остановить на границе в Таиланде при отсутствии нужных документов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Россиянам разъяснили ситуацию с отказами соотечественникам во въезде в Таиланд — их могут остановить для дополнительных проверок только при отсутствии нужных документов с собой. Об этом в турагентствах из РФ рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

«Туристам, прилетающим в Таиланд по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят. Для них проверки на границе упрощены. Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников», — отметили в компании Anex.

Представители туроператора «Спектрум», в свою очередь, подчеркнули, что у их клиентов не возникало каких-либо сложностей с посещением Таиланда. В организации добавили, что большая часть российских туристов прибывает в страну авиасообщением и проводит отпуск в отдаленных от границы с Камбоджей регионах страны Азии.

Боевые столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 8 декабря. В связи с этим россиянам рекомендовали не посещать некоторые районы королевства. Позже появилась информация, что иностранных туристов, в том числе россиян, начали массово задерживать после прилета в Таиланд.

